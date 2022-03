Les partis pris : le mystère de l'île des Serpents, le nouveau rideau de fer économique et une présidentielle au second plan

Pascal Perri s'est intéressé au nouveau rideau de fer économique entre la Russie et le reste du monde. On ne peut pas faire une croix sur la Russie. C'est notre voisin géographique. C'est le premier exportateur mondial de gaz et de blé au monde. Une partie de notre avenir économique se trouve sur ce territoire. Les deux tiers des réserves de liquidité mondiales se trouvent aujourd'hui en Asie et notamment en Chine.