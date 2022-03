Les partis pris : le Nouvel Age des sanctions, Klitschko, l’autre héro, tous les Russes ne sont pas des parias, et un débat coup de point

Nicolas Bouzou s’intéresse au Nouvel ge des sanctions qui ont été appliquées vis-à-vis de la Russie face à l’Ukraine. Il souligne qu’au fond, la démarche et l’utilité des sanctions économiques est très mal expliquée. Elles ont toujours existé, ce n’est pas quelque chose de nouveau. Mais traditionnellement, les sanctions ont été prises de façon graduelle. Ce que font les pays occidentaux, c’est quelque chose de très différent. Dès le début de la crise, on a mis en place des sanctions absolument massives et coordonnées.