Les partis pris : le retour des bannis, la guerre du blé a commencé et "dis moi ton patrimoine..."

Jean-Michel Apathie s'est intéressé aux déclarations de patrimoine et d’intérêts des douze candidats à la présidentielle qui ont été publiées hier par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Immobilier, biens supérieurs à 10 000 €, voitures, comptes bancaires, mais aussi participations dans le capital de sociétés, dettes éventuelles, et encore activités professionnelles des cinq dernières années : chacun des 12 candidats a dû remplir ces rubriques et remettre ses déclarations, certifiées sur l’honneur, au Conseil constitutionnel.