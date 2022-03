Les partis pris : le spectre de Grozny, bienvenue dans l'économie souveraine et Macron, le danger de la facilité

L'armée russe va continuer ses attaques de plus en plus violentes sur les villes ukrainiennes. On peut s'attendre à des sièges où l'eau et l'électricité seront régulièrement coupées. Le New York Times a publié en Une hier l'image d'une famille, avec des enfants, tuée par des militaires russes. Il faut s'attendre à voir des drames comme celui-ci de plus en plus souvent. Il faut complètement oublier la guerre "chirurgicale". On s'achemine vers des destructions majeures comme on en a vu à Grozny nous alarme Catherine Jentile de Canecaude.