Les partis pris : "Les grosses ficelles de Sophie Binet", "La France plus partageuse que jamais" et "Oui, Erdogan peut perdre"

Les instruments économiques se perfectionnent aujourd’hui et permettent le débat sur des bases solides. Par exemple, selon un rapport de l’INSEE sur les revenus primaires avant répartition, les 5% les mieux payés touchent 40 fois plus que les 5% les moins bien payés. Mais après redistribution, les 5% les mieux payés n’ont plus que cinq fois plus d’argent que les 5% les moins bien payés. Il y a donc un effet de redistribution de flux essentiel. Autre exemple, 32% des Français reçoivent plus de l’État, qu’ils ne lui versent. Par ces exemples, et bien d’autres encore, selon Pascal Perri, la France est plus partageuse que jamais.