Les partis pris : "Loi immigration, une nouvelle impasse ?", "Extrême droite allemande, la percée !" et "Méga-Bassines, et si on reparlait ?"

À peine ouverte, la Commission Mixte Paritaire est suspendue, une réunion pour trouver un accord sur le texte immigration. D’après Ruth Elkrief, on pourrait se retrouver sur une nouvelle crise institutionnelle. Il n’y a pas encore eu d’accord entre Les Républicains et la majorité. Quelques représentants de l'opposition se frottent les mains.

L'extrême droite allemande, c’est une partie complotiste et de plus en plus radicale. Une nouvelle victoire historique pour l’AfD, qui remporte sa première mairie d’une ville, la mairie de Pirna. Abnousse Shalmani affirme que l'électorat qui vote AfD a changé, ce n’est plus l’homme en colère de l’Allemagne de l’Est.

Trop d’eau, durant la semaine précédente, à Saintes (Charente-Maritime) et dans les Pas-de-Calais. Des cours d'eau très peu entretenus sortent de leur nid. Certains écologistes pensent qu’il faut laisser la nature faire d’elle-même. Pascal Perri n’est pas d’accord à ce sujet, il pense qu’il faut aider la nature, qu’il faut creuser à fin de reconstituer des bassins de rétentions.

