Les partis pris : Macron, un programme "magique", l'Iran remercie la Russie et vive la planification !

Pour accélérer la cadence sur le déploiement des énergies renouvelables et la construction de logement, le président-candidat entend prendre "une loi d'exception" pour réduire les délais et simplifier les procédures. Il s'agit d'une intervention de l'État pour concevoir, piloter et contrôler la transformation de l'économie. François Lenglet dit : "vive la planification !"