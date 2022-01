Les partis pris : Mélenchon en mode "Bac Nord", pas d'euphorie sur la croissance, Macron/Poutine, le pari du dialogue et Blanche Neige... sans les Sept Nains

Après avoir plongé de 8% en 2020, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, la croissance française est repartie de façon tout aussi spectaculaire en 2021. Selon les premières estimations de l'Insee, le PIB de la France a augmenté de 7% l'année dernière. C'est la plus forte croissance annuelle enregistrée depuis 52 ans en France, et une des plus importantes d'Europe. Mais pour Olivier Babeau, il n'y a pas d'euphorie sur la croissance !