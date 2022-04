Les partis pris : Mélenchon/Le Pen, malgré la Russie ! Zemmour/Hidalgo, le jour d'après et Ariane remercie Amazon !

La guerre en Ukraine affaiblit les candidats qui ont affiché une admiration, une certaine bienveillance pour Vladimir Poutine et son régime. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen l'avaient fait, et pourtant, la dynamique est de leur côté à quatre jours du premier tour de l'élection. C'est le paroxysme de cette campagne. Catherine Jentile de Canecaude dit "Mélenchon/Le Pen, malgré la Russie !"