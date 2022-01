Les partis pris : Pécresse, une promesse à terre, la France se moque du plein emploi et Total, la Birmanie c'est fini !

Jamais une baisse aussi importante du nombre de demandeurs d'emploi n'avait été enregistrée en France depuis 1996. En 2021, le nombre de personnes en catégorie A (sans activité) de Pôle emploi a fondu de 12,6?%, soit 479 600 inscrits de moins en un an et près de 100? 000 de plus que le précédent record remontant à l'année 2000. Selon Pascal Perri, la France se moque du plein emploi.