Les partis pris : "Référendum ? Une Illusion !", "Les désillusions du télétravail" et "Mur/Mexique. La volte-face de Biden"

Emmanuel Macron a dit lors de son discours au 65e anniversaire de la constitution qu'il avait l'intention de modifier la constitution pour permettre le référendum. Les Français se réfèrent toujours à la constitution du 4 octobre 1958, article 3 : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum". Selon Arlette Chabot, il ne faut pas se faire d'illusions, il faut regarder ce qu'est un référendum avant de se dire formidable et d'applaudir. "Il faut quand même être certain lorsqu'un référendum est organisé que celui qui le propose en respectera le résultat.", ajoute-t-elle.