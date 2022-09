Les partis pris : "Retraites, faut-il passer en force ?","Patagonia, doux-dingue ou précurseur" et "À l'ONU, la Russie pas vraiment paria"

François Lenglet apporte son point de vue sur Patagonia. D’après lui, le projet d’Yvon Chouinard, patron de Patagonia, correspond à ce que l’on appelle “l'investissement socialement responsable” qui est de plus en plus critiqué. En d’autres termes, “on continue de faire du pognon comme avant, on a juste la bonne conscience en plus, alors qu'on ne devrait pas”. Il a souligné que “l’on ne change pas le capitalisme”. En donnant son patrimoine à une fondation, Yvon Chouinard évite des centaines de millions de dollars d'imposition. Il ajoute que “si Chouinard ne paie pas d'impôt, ce sont les autres qui financeront les dépenses de l'État”. Autrement dit, “Chouinard est très généreux, mais un petit peu aussi avec l'argent des autres”.