Les partis pris : "Une seule voix à l'Assemblée ?", "Liz Truss doit déjà reculer ", "Burkina Faso, la Russie en embuscade ?"

Ce lundi 3 octobre s'est tenue la rentrée parlementaire, et "cet après-midi à l'Assemblée nationale, de 16h à 18h on n'a pas entendu de positions différentes" affirme Jean-Michel Aphatie. Une journée consacrée à l'Ukraine et justement la position cardinale est celle prise par rapport à la Russie. Élisabeth Borne a d'ailleurs expliqué avec clarté dans son discours, la position du gouvernement appuyant "la poursuite du soutien et de la livraison des armes à l'Ukraine ainsi que le maintien des sanctions contre la Russie". Une position soutenue par la présidente du groupe renaissance, du président du groupe socialiste, ainsi que du député du RN élu de l'Ain, en désignant “un seul” responsable de cette guerre et ses conséquences.