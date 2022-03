Les partis prix : haro sur les “golden visa” des Russes, le règne du “consommateur-électeur “, le Covid se rendra aux urnes - 30/03

Abnousse Shalmani, s’est intéressée au nouveau coup d’accélérateur des Européens en matière de sanctions des oligarques décidé par la Commission le lundi 28 mars. Ils s’attaquent aux “golden visa”. Quand on a beaucoup d’argent et une fortune, les portes s’ouvrent facilement pour s’installer dans certains pays. D’après le Parlement européen, entre 2011 et 2019, 42 180 demandes au titre des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement ont été approuvées, et plus de 132 000 personnes en ont bénéficié, et ce, pour un montant total estimé à 21,4 milliards d’euros. Dès le 2 mars dernier, Malte a arrêté l’octroie des golden passeports ou visas. Pareil, le Chypre en a officiellement arrêté l’octroie au mois de novembre 2020, mais ils ont tout de même lâché une information qu’un oligarque qui était sur la liste noire habite à Chypre.