VIDÉO - "Mission Convaincre" du 16 février : revoyez l'émission avec, comme invitée, Marine Le Pen

Mercredi 16 février, Marine Le Pen était l'invitée de notre nouveau rendez-vous. La candidate RN s'est prêtée à un exercice qui consistait à répondre à six personnes après avoir défendu son programme pendant une heure. Entrepreneur, retraitée, jeune ingénieur, elles ont été sélectionnées par l'institut Ifop, et composent un éventail représentatif de ces abstentionnistes toujours plus nombreux. Il lui fallait les convaincre.