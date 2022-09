Replay - Impact positif du 04/09/2022 : Eva Sadoun

« Sobriété, j’écris ton nom », c’était le thème de ces Universités, un thème qui avait été choisi il y a des mois suite aux conclusions du rapport du GIEC. Aujourd’hui, il est en pleine lumière et c’est le président lui-même qui parle de sobriété. Le moment pour le mouvement Impact France –qui représente 15 000 entreprises- de formuler ses propositions au gouvernement, elles seront enrichies et remises dans les prochains jours à Elisabeth Borne. Elles sont d’ores et déjà visibles sur le site des « UEED » : 10 mesures pour engager l’économie sur le chemin de la prospérité sobre, et dix commandements pour une entreprise sobre. Parmi ceux-ci : rendre la sobriété compétitive, encourager à consommer moins mais mieux ou encore investir massivement dans les entreprises sobres. Car la difficulté réside à la fois du côté des entrepreneurs qui ne savent pas toujours comment s’y prendre pour atteindre ces objectifs de sobriété, mais aussi du côté du gouvernement. Celui-ci subit de plein fouet son impréparation. Car le constat est implacable : aujourd’hui, on ne pourra pas produire l’énergie renouvelable nécessaire pour maintenir la croissance. La réduction des émissions de gaz à effet de serre s’accompagnera d’une diminution du PIB de 2 à 3 %, mais comment tenir ce discours quand on est une personnalité politique ? Pour Eva Sadoun, le gouvernement n’est pas encore prêt à tenir ce discours car il n’a tout simplement pas de projet. Les entrepreneurs engagés et les acteurs d’Impact France voient plutôt cela comme quelque chose d’heureux, comme la capacité de l’économie à organiser les conditions d’habitabilité sur terre. Eva Sadoun nous parle également d’une liste de 10 start-up qui seront en mesure de devenir demain des licornes « sobres ».