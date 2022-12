Replay - Impact Positif du 10 décembre 2022 : COP 15 DIVERSITE : L’urgence d’agir

Agir et vite ! Mettre la biodiversité sur le même pied que le climat, notamment en créant un fonds comme pour la COP27 en Egypte. Il y a urgence : un million d’espèces sont menacées, un tiers des terres sont dégradées. On sait aussi que les sols fertiles sont en train de disparaître, et les océans se dégradent également sous l’effet des pollutions et du changement climatique. Face à ces constats, il y a encore de l’espoir si on s’en donne les moyens. L’objectif de cette COP sera de protéger 30% des terres et des mers. Et c’est à l’aune de cet objectif que l’on déterminera le succès de cette COP. Allain Bougrain Dubourg demande également à Emmanuel Macron de montrer la voie et d’agir alors que toutes les solutions sont sur la table. Mais il y aussi ce que l’on peut faire à son échelle. Depuis les confinements, il y a eu un engouement formidable pour la nature à côté de chez soi. C’est ce que promeut la LPO avec ses différents programmes à destination des citoyens. « Les gens, de leur fenêtre et de leur jardin, ont commencé à écouter le silence et le chant des oiseaux » nous explique Allain Bougrain Dubourg. Alors que 30% des oiseaux en zone urbaine ont disparu, que certaines espèces sont menacées comme l’alouette, un conseil alors que les températures sont très froides : donner à manger aux oiseaux. Mais attention, pas de pain sur les balcons, pas de salé non plus, privilégiez les graines ou encore les boules de graisse.