Replay - Impact Positif du 18 mai 2024 Le projet de la start-up CARBON : assurer la souveraineté européenne en énergie solaire

C’est une giga-usine de panneaux solaires qui s’installera d’ici 2026 à Fos-sur-Mer près de Marseille. Objectif : construire des panneaux de A à Z et venir concurrencer les Chinois sur ce créneau. Nicolas Chandellier, le directeur général de CARBON est l’invité d’Impact Positif.

Le permis de construire vient d’être déposé, et bientôt, la giga-usine verra le jour. Elle créera 3000 emplois directs et 9 000 indirects. Un projet colossal qui nécessitera un investissement de 1,6 milliards d’euros. Mais le projet est résolument dans l’air du temps alors que l’on parle de plus en plus de souveraineté, qu’il y a une nécessité à réduire notre dépendance aux énergies fossiles et une urgence absolue à baisser les émissions de CO2. Les objectifs de CARBON répondent à tout cela. L’usine produira 10 millions de panneaux solaires par an pour une puissance de 5 GigaWatts, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 1,1 million de foyers, ou encore la production d’une centrale nucléaire. En 10 ans, l’usine CARBON aura permis d’économiser 40 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent de 200 millions d’aller-retours en voiture à essence entre Paris et Marseille ! CARBON intègrera aussi toute la chaîne de production : de la production des plaquettes de silicium jusqu’à l’assemblage des panneaux. Elle sera la première usine en Europe à le faire. CARBON veut ainsi maîtriser toute la feuille de route de l’innovation, 3% de son chiffre d’affaires sera consacré à la Recherche et Développement. Un point sur lequel insiste Nicolas Chandellier : « On ne peut pas avoir de filière industrielle souveraine sans innovation. L’innovation n’arrive pas par chance. C’est de l’investissement et du travail, mais nous avons tout ce qu’il faut pour y arriver ».