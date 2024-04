Replay - Impact Positif du 20 avril 2024 : « Horizons Climatiques » : Rencontre avec 9 scientifiques du GIEC

Un nouvel ouvrage autour du dérèglement climatique vient de sortir aux éditions Glénat. Pédagogique et concis, il nous donne à comprendre -au fil des rencontres avec les scientifiques -le contenu des rapports du GIEC ainsi que les solutions qu’ils proposent. Un récit positif et constructif.

La bande-dessinée est à l’initiative d’Iris-Amata Dion, docteure en Sciences de l’Atmosphère et du Climat sur des dessins de Xavier Henrion. Au fil des années et de ses recherches, Iri-Amata est alarmée par ce qu’elle constate. Elle se rend aussi compte que peu de personnes connaissent le GIEC et le contenu de ses rapports. La scientifique se sent touchée par les témoignages de ses collègues, dont certains sont des auteurs du GIEC. Elle a donc décidé de partir à leur rencontre et de raconter une histoire autour de ces rencontres. Un ouvrage qui puise sa motivation dans une des phrases d’Einstein : « Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d’agir ». C’est une façon d’agir que de transmettre cette connaissance, estime la chercheuse. Mais pour elle, si alerter est essentiel, ce n’est pas suffisant. Il faut comprendre les risques et les solutions mais il faut aussi toucher les gens. « Il faut comprendre qu’une émotion est utile et qu’elle peut servir à avancer, et à se mettre en action», explique—t-elle.