Replay - Impact Positif du 21 janvier 2023 : Comment réduire les inégalités pour mieux traverser les crises ?

Selon OXFAM, depuis 2020, deux tiers des richesses mondiales produites ont été captées par les 1% les plus riches. Et si on regarde la France, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 200 milliards d’euros depuis 2020, soit plus de 58%. Les 10 premiers milliardaires ont gagné l’équivalent de deux ans de factures de gaz, d’électricité et de carburant des Français. Quant à la fortune de Bernard Arnault, elle correspond à l’équivalent de celle de près de 20 millions de Français. Face à ces chiffres, l’ONG pose plusieurs questions : à qui va—t-on faire payer la facture de la crise du Covid ? Aujourd’hui, ce sont les plus précaires, touchés également par l’inflation et la crise énergétique qui sont mis à contribution. Enfin, autre question : est-ce que l’on aurait pu mieux injecter cet argent ? Oxfam propose plusieurs solutions pour réduire ces inégalités, dont la taxation des ultra-riches. En France, selon le rapport, taxer à 2% les milliardaires permettrait de financer le déficit à venir du système des retraites. Face à l’urgence climatique, cette concentration extrême de la richesse est aussi un problème car les plus exposés sont les plus pauvres alors qu’ils ne sont pas responsables du réchauffement. Il y a non seulement la question de l’empreinte carbone de ces milliardaires mais aussi leur patrimoine financier qui est investi dans des entreprises carbonées. Pour Quentin Parinello, « on a besoin de décarboner l’économie et du coup, on besoin que ces milliardaires participent à la bifurcation de l’économie à travers leurs investissements ».