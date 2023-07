Replay - Impact Positif du 8 juillet 2023 : Sécheresse, canicule : à quel été doit-on s’attendre ?

Alors que l’été a commencé, que deux tiers des nappes phréatiques sont en -dessous des normales et que les records de températures s’enchaînent, les inquiétudes sont nombreuses. Un plan eau a été présenté par le Président en mars avec l’objectif de diminuer de 10% les prélèvements d’ici 2030. Mais selon Charlène Descollonges, c’est largement insuffisant. Pour l’experte, il s’agit de mesures à très court terme, qui concernent les particuliers et les ménages, mais qui ne s’attaquent pas à la question du modèle agricole qui pompe de l’eau en été, et qui est le principal consommateur en été. Elle ajoute : « Il y a donc la question agricole mais aussi la question énergétique car nos centrales nucléaires prélèvent l’essentiel de l’eau douce sur le territoire ». Avec Charlène Descollonges, nous parlons aussi de la question des méga-bassines, qui divise profondément le pays. Selon l’hydrologue, ce n’est pas une solution, l’eau doit rester le plus possible dans les nappes. Elle appelle à un débat apaisé qui inclut toutes les parties et toutes les formes d’agriculture afin de trouver des solutions d’accompagnement. Enfin, quand on se pose la question d’économiser au quotidien de l’eau, il y a tous les gestes qui sont déjà connus de tous, mais on peut aussi aller plus loin en calculant notre empreinte eau. On parle alors de « l’eau invisible », c’est-à-dire l’eau qui a été utilisée pour notre alimentation, nos objets, notre confort au quotidien. 85% de notre empreinte eau est liée à notre alimentation par exemple. Pour un Français par exemple, si on inclut aussi l’énergie nécessaire pour produire les objets que l’on utilise, elle se situe entre 5 000 et 7000 litres par jour. Il est possible de la calculer en se rendant sur ce site : Empreinte H2O.