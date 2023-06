Replay - Impact Positif du dimanche 11 juin 2023 : « Diversidays » : accélérer la diversité dans le numériqu

De nombreux défis attendent le numérique qui va devenir en 2030 le premier recruteur en Europe. Défi tout d’abord de l’ouverture, alors que le secteur peine à recruter, il faut former, encourager les talents à se lancer et aussi sensibiliser les entreprises dès les premières étapes du recrutement. « Il faut faire en sorte que les entreprises s’ouvrent et que l’on corrige les biais. On parle beaucoup de pénurie de talents dans la tech, mais c’est une vaste blague, il y a plein de gens avec des compétences et des appétences pour le numérique et à qui on va refuser l’accès ! », explique le délégué général de l’association. En outre, Diversidays estime, dans une de ses études, que 39% des nouveaux collaborateurs-trices des entreprises de la tech ont fait l'objet de discrimination lors de leur intégration. Former, encourager le leadership, diversifier le recrutement dans le domaine du numérique, c’est exactement ce que fait Diversidays depuis 2017. L’association a déjà accompagné plus de 10 000 personnes : demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, entrepreneurs, etc. Avec l’appui de Google, l’association compte bien se développer. « Aujourd’hui, j’appartiens à une France avec un logiciel ouvert, j’aimerais que beaucoup plus de personnes qui ont des compétences puissent prendre leur place dans ces nouveaux métiers ». Et il poursuit : « L’hyper croissance, c’est très bien pour le pays mais l’hyper-responsabilité, c’est aussi important pour moi». Pour Anthony Babkine, la tech est arrivée en France avec une promesse de renouvellement que l’on ne voit pas encore aujourd’hui et il est donc temps de changer les règles du jeu.