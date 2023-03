Replay - Impact Positif du dimanche 12 mars 2023 : « Les Petites Victoires » : du cinéma d’impact contre la désertification

La réalisatrice a rencontré une vingtaine de maires pour écrire le scénario. Elle nous parle de leur force, de leur dévouement et des initiatives qui ont été mises en place parfois pour garder du lien social dans ces campagnes. Pour Mélanie Auffret, ces maires sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, et qui luttent contre la disparition de ces petits villages. Le film raconte la vie d’ un village breton au sein duquel l’unique école est menacée. Mais il n’y aussi plus de bar, et plus de boulangerie à l’image de 60% des communes françaises où il n’y a plus un seul commerce de proximité. Avec l’aide de ses administrés dont l’acteur Michel Blanc, la maire incarnée par Julia Piaton va tout faire pour surmonter les obstacles et remettre un peu de vie dans le village. Un don de soi qui n’aboutit pas toujours sur de grands changements mais qui apporte tout de même quelques « petites victoires »... Mélanie Auffret est également allée jusqu’au bout de sa démarche avec le film : elle est partie en tournée non pas dans des grands multiplexes mais dans de petits villages qui n’avaient pas pour habitude d’accueillir des avant-premières. Pour certains, la venue du film a été vécue comme un événement, un « 14 juillet ». « Les Petits Victoires » est un film qui prend tout sa place dans un cinéma d’impact intelligent, sensible et portant un message fort sur ce phénomène de la désertification aux conséquences multiples. A voir en salle actuellement