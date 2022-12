Replay - Impact Positif du dimanche 25 décembre 2022 : Jean-Louis Etienne : explorer l’Océan Austral grâce à POLAR POD

Jean-Louis Etienne est écrivain, médecin, explorateur, il été le premier homme à atteindre en solitaire le pôle Nord en 1986, il a réalisé de nombreuses expéditions pour faire connaître les Pôles et mieux les comprendre. Aujourd’hui, il travaille sur un projet qui s’appelle « Polar POD », projet d’exploration de l’Océan Austral autour de l’Antarctique, c’est le principal puits de carbone océanique de la planète et il est mal connu. Un projet de longue haleine, il y travaille depuis 10 ans. POLAR POD, c’est un navire vertical, un navire vaisseau qui se plantera dans l’océan (100 mètres de hauteur dont 80 dans l’eau) et pourra recueillir toutes les données nécessaires pour documenter le dérèglement climatique mais aussi fournir toutes sortes d’informations sur la biodiversité de cet Océan méconnu. Le vaisseau est innovant technologiquement. Inédit, il pourra naviguer en évitant les icebergs et en affrontant les vagues des 50ème hurlants, cet endroit où règnent tempêtes et vents violents. Un projet digne d’un roman de Jules Verne, mais ce grand rêveur n’a pas peur des défis. A 76 ans, il travaille sans relâche pour trouver des fonds et boucler cette expédition qui doit démarrer en 2024. A ceux qui qualifient ce projet de « fou », il préfère parler de projet audacieux. Lui l’autodidacte qui d’ouvrier tourneur-fraiseur est devenu médecin, puis explorateur. Il n’aura de cesse de raconter son histoire, et d’encourager les jeunes à se battre pour relever les défis de l’urgence climatique. Il veut leur communiquer son enthousiasme de la vie et leur crier que rien n’est impossible : « On ne repousse pas ses limites, on se découvre », dit-il.