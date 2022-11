Replay - Impact Positif du samedi 12 novembre 2022 : COP 27 : « Le climat est devenu géopolitique »

Antonio Guterres a donné le ton dès le début, il faudra choisir en la solidarité et le suicide collectif. Pour Joe Biden, de passage en Egypte le 11 novembre, la crise climatique menace "la vie même de la planète. Le pdt des Etats-Unis, deuxième pays le plus pollueur après la Chine, est attendu sur l’aide qu’il pourra apporter aux pays du Sud, qui subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique sans y contribuer. L’Afrique, qui accueille cette COP, ne représente que 3% des émissions mondiales de CO2. L’un des enjeux de cette COP 27 sera de restaurer la confiance entre les pays du Sud et les pays d’Occidentaux. Les promesses seront-elles tenues ? Si on n’arrive pas à récupérer cette confiance, ce sera dramatique pour le climat, nous indique Sébastien Treyer. Ce sera aussi un mauvais signe dans la géopolitique mondiale. Selon lui, il est frappant de constater comment la géopolitique s’invite dans la COP 27. Le climat est devenu géopolitique : réduire les émissions de CO2, c’est aussi changer nos systèmes énergétiques, c’est réduire notre dépendance aux énergies fossiles. D’une certaine façon, la guerre en Ukraine, l’intervention de la Russie en Afrique, c’est aussi pour se repositionner dans un monde où le système énergétique est en train de changer.