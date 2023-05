Replay - Impact Positif du samedi 13 mai 2023 : Emery Jacquillat : « La surconsommation nous mène dans le mur ! »

La CAMIF a souvent montré la voie, avec des produits à 78% made in France, 100% made in Europe, éco-conçus, responsables et durables. Voici qu’elle propose désormais un nouveau service : la location de chambres d’enfants et de bébés. Typiquement, des produits dont on ne fait qu’une utilisation temporaire et dont on se débarrasse rapidement, pourquoi ne pas les louer ? Développer ce service, c’est aussi continuer à innover, que ce soit dans le service ou dans les produits. Un seul objectif : faire de l’économie circulaire le standard de l’entreprise. Pour Emery Jacquillat, cette nouvelle offre est « une traduction concrète qui explique comment l’entreprise à mission change l’offre et donc le modèle économique de l’entreprise ». Emery Jacquillat est aussi le Président de la Communauté des Entreprises à mission, il y en a désormais plus de 1000 en France. Un beau cap, mais le chemin est encore long vers une consommation responsable. On lui a également demandé de nous commenter les longues files d’attente récemment devant le magasin éphémère Shein à Paris, temple de l’hyper fast fashion. Comment convaincre les consommateurs de ne pas se diriger vers ce type de produits ? Pour Emery Jacquillat, il y a des solutions pour résoudre l’équation de la fin du monde/fin du mois : « Il faut beaucoup plus d’arbitrages ! Acheter moins, mieux, d’occasion et se payer de temps en temps un bon produit en y mettant le prix mais aussi l’attention, à savoir d’où il vient, comment il a été fabriqué. En résumé, se poser les bonnes questions ». Voilà pourquoi le groupe boycotte depuis 5 ans le Black Friday : pour interpeller et sensibiliser les consommateurs sur ce nouveau modèle économique à inventer, avec une offre déjà disponible.