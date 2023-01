Replay - Impact Positif du samedi 14 janvier 2023 : DEPLASTIFICATION : Danone assigné en justice par trois ONG

Selon les chiffres du groupe agroalimentaire, Danone a consommé plus de plastique en 2021 qu’en 2020. Si le groupe affirme qu’elle fait beaucoup en termes de recyclage, ces ONG lui rétorquent que le recyclage n’est pas la solution. En effet, seuls 9% des déchets sont recyclés dans le monde. Et ce n’est pas parce qu’une bouteille est en plastique recyclé qu’elle ne se retrouvera pas également au fond des océans. Selon Surfirder, il faut aller vers plus de réemploi, et vers la fin programmée du plastique en le remplaçant par du verre par exemple. Et ce sont précisément les grands groupes comme Danone qui ont le pouvoir d‘impulser des changements. « Si les entreprises ne prennent pas le pas pour aider les consommateurs à changer eux-mêmes leur consommation, qui le fera ? », interroge Lionel Cheylus. Les ONG attaquent de plus en plus les grands groupes mais aussi l’Etat quand elles estiment qu’elles ne sont pas à la hauteur de leur mission. Des ONG qui ont besoin de nouveaux modes d’action pour faire respecter la législation. Surfrider est en première ligne, en pointe dans la lutte pour la protection des océans depuis plus de 30 ans. L’ONG est notamment pionnière en matière de collecte des déchets, une façon de documenter cette pollution et d’alimenter une base de données. Une façon aussi de sensibiliser.