Replay - Impact Positif du samedi 15 avril 2023 : Bertrand Piccard : « Tout est prêt, il faut passer de l’inaction à l’action »

Déterminé et infatigable. Voilà comment on pourrait qualifier Bertrand Piccard. Avec sa fondation Solar Impulse, il a récolté plus de 1400 solutions ; des entreprises qui s’inscrivent dans la transition écologique avec un business model viable et duplicable. Seulement voilà, alors que ces modèles sont efficients, rien n’est fait pour les aider à se déployer. Certaines start-ups innovantes font même faillite. Un comble ! Bertrand Piccard a donc décidé d’agir sur un autre front : législatif. Il va donc à la rencontre des députés et sénateurs avec 50 recommandations, prêtes à être insérées dans la loi. Ainsi, dans le projet de loi sur les énergies renouvelables, trois de ses propositions ont été retenues. Prochaine étape : le projet de loi sur l’industrie verte. Avec Bertrand Piccard, nous essayons aussi de comprendre pourquoi l’immobilisme prévaut face à l’urgence climatique. Alors que le discours sur la transition écologique est positif car il parle de création d’emplois, de préserver la planète, et de renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, on constate que les Etats ne s’en emparent pas. Pourquoi ? «Le statut quo, la complaisance, la paralysie, la peur du changement sont plus importants que l’esprit de pionnier et le désir d’améliorer la situation », explique l’explorateur. Aujourd’hui, on est plus devant un blocage psychologique que technique. Car tout est prêt, les solutions sont sur la table, il ne manque plus qu’un cadre légal qui stimule l’arrivée sur le marché de toutes ses solutions. Y parvenir, c’est aujourd’hui une des missions de Bertrand Piccard.