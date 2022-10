Replay - Impact Positif du samedi 15 octobre 2022 : Le DISPOSITIF ECOWATT : les entreprises s’engagent

Trois couleurs : vert, orange et rouge pour alerter sur l’état du réseau. Les entreprises et les particuliers seront prévenus trois jours avant ce qui permettra à chacun de s’adapter. Plusieurs écogestes sont mis en avant par RTE : réduire le chauffage, l’éclairage, débrancher les appareils qui consomment (www.monecowatt.fr) mais les particuliers ne seront pas les seuls à faire des efforts. Les entreprises ont également adhéré cette semaine au dispositif, 90 grands groupes engagés dans un processus de sobriété. Objectif : éviter les délestages cet hiver. Objectif aussi, s’inscrire dans la durée car il ne s’agit pas juste de passer l’hiver, mais de tenir aussi les prochaines années où l’on consommera toujours plus d’électricité. Ecowatt est donc un outil qui permettra d’éviter les tensions. Le groupe TF1 s’associe à cette démarche et relaiera dans les bulletins météo de TF1 et LCI les alertes. Une application sera aussi bientôt disponible pour les consommateurs.