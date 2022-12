Replay - Impact Positif du samedi 17 décembre 2022 : Benoît HAMON : « l’interculturalité, ça fonctionne ! »

Alors que le gouvernement vient de présenter son nouveau projet de loi sur l’immigration, Benoît Hamon nous parle du travail de SINGA, une ONG présente dans 7 pays, dans 10 villes en France, et qui a accompagné 320 start-ups depuis 2016. Sa communauté compte 50 000 membres. En mettant en liaison ces nouveaux arrivants avec des locaux, ils s’insèrent en créant leur entreprise, et aussi parce qu’ils ont accès à un emploi, à un logement, une formation. Avec ses différents programmes d’incubation, l’ONG est devenue l’un des leaders en innovation sociale et interculturelle. « Le parcours migratoire est une épreuve. Ce parcours amène des femmes et des hommes à réfléchir à la manière de répondre à ses besoins qu’ils ont eus et qui n’ont pas été satisfaits, explique Benoît HAMON. « Avoir un regard, une culture différente vous amène à faire un pas de côté qui règle souvent bien des problèmes restés sans solution dans nos sociétés et aussi dans les entreprises qu’ils rejoignent ou qu’ils créent ». Au quotidien, les échanges entre les intervenants et les entrepreneurs accompagnés par SINGA produisent des résultats incroyables sur la trajectoire de ces entreprises, avec de beaux succès. Surtout, ils contredisent cette idée que ces nouveaux arrivants prennent les emplois des autres. L’ONG travaille aussi avec des entreprises, 50 grands groupes ou PME ont signé une charte pour l’inclusion il y a 6 mois pour faire évoluer les pratiques. Cela se traduira par des actions concrètes, comme un système d’embauche plus ouvert, une plus grande inclusion dans les équipes, et un accroissement de « l’employabilité ».