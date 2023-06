Replay - Impact Positif du samedi 17 juin 2023 : Jean Jouzel : « C’est maintenant qu’il faut agir et accélérer ! »

Presque tous les jours, il y a des alertes sur le front du climat : une 7ème limite planétaire sur 8 dépassée il y a deux semaines ; ce jeudi, on a dépassé des records de température moyenne mondiale pour un début de mois de juin, il n’avait jamais été aussi chaud… Sans parler des méga-feux, de la canicule sous-marine, des plus de 40 degrés en Sibérie, etc. Cette semaine, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a encore tapé du poing sur la table en qualifiant la réponse collective de « pitoyable » face à la réalité du dérèglement climatique. Pour Jean Jouzel, difficile d’imaginer un développement harmonieux de la civilisation si on échoue à faire la transition. « En revanche, réussir la transition, c’est aller vers un monde plus apaisé car forcément plus solidaire. On ne réussira pas si tout le monde ne regarde pas dans la même direction », assène-t-il. Il insiste aussi sur le dynamisme économique qui accompagnerait cette transition. Pour les jeunes d’aujourd’hui, cette transition sera attractive, il n’y a pas de raison de ne pas y aller, explique Jean Jouzel. « Seulement notre immobilisme fait que nous n’y allons pas assez rapidement ! », conclut-il. Avec une autre climatologue, Valérie Masson Delmotte, le scientifique lance également une formation en ligne gratuite avec le CNED, « le B.A-BA du climat et de la biodiversité » (https://climat.cned.fr/). Accessible à tous, elle permet de répondre au besoin d’information et d’explication des Français. Un outil utile, surtout face à la montée du climatoscepticisme sur les réseaux sociaux. Jean Jouzel est également commissaire scientifique d’une exposition qui vient de s’installer à la cité des Sciences et de l’Industrie, « Urgence Climatique », avec un seul espoir pour le climatologue : qu’elle donne envie aux citoyens de se mobiliser.