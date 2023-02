Replay - Impact Positif du samedi 18 février 2023 : Mettre la finance au service du climat

Début février, le groupe TotalEnergies a annoncé des résultats historiques, avec un bénéfice net de 19,5 milliards de dollars. A cette occasion, l’ONG a appelé avec d’autres associations « les acteurs financiers à cesser de soutenir la « stratégie climaticide de TotalEnergies ». Plusieurs projets sont contestés, l’oléoduc EACOP entre l’Ougadan et la Tanzanie ou encore des gisements de gaz offshore en Afrique du Sud. Selon TotalEnergies, ses bénéfices permettent à l’entreprise « d’accélérer les investissements dans les énergies décarbonées pour réussir la transition énergétique ». Un argument complètement balayé par Lucie Pinson pour qui TotalEnergies est loin du compte. En 2022, 75% de ses dépenses d’investissement ont été consacrés au gaz et au pétrole. Plus largement, Lucie Pinson pointe du doigt les banques et les assurances qui continuent de soutenir certaines entreprises, elle souligne l’incohérence entre les promesses pour limiter le réchauffement et le financement de nouveau projet d’énergies fossiles. De grandes institutions qui n’ont aucune mesure pour pousser ces entreprises à renoncer au déploiement de nouveaux projets. L’ONG ne mène pas ces combats en vain. Reclaim Finance peut se targuer d’avoir eu des victoires, notamment sur le charbon. Grâce à son travail, 43 banques et assurances européennes ont arrêté de soutenir les nouveaux projets au charbon dont la banque AXA en France. C’est ce qui a valu à Lucie Pinson le prix Goldman pour l’environnement, l’équivalent du Prix Nobel vert.