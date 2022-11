Replay - Impact Positif du samedi 19 novembre 2022 : ANNE BRINGAULT, Réseau Action Climat : « On peut encore agir »

C’était donc une COP un peu particulière, bousculée par la guerre en Ukraine, une COP où la société civile a été écartée, certains de ses porte-voix ont d’ailleurs renoncé à s’y rendre comme Greta Thunberg. Joe Biden est passé en coup de vent, le président chinois n’a pas fait le déplacement. Le Brésil en revanche est revenu sur le devant de la scène. Tous ces éléments ont fait qu’un certain élan s’est fait sentir sur place. Un élan qui est en partie venu du G20 qui s’est tenu en pleine COP, un sommet scruté de près depuis l’Egypte. Joe Biden et Xi Jinping se sont entendus pour relancer leur coopération sur le climat alors que les deux pays étaient en froid. Ce sont les deux plus gros pollueurs de la planète. Les pays du G20 se sont par ailleurs engagés à poursuivre les efforts pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, c’est l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris. Un soulagement sur place alors que l’on pensait que cet objectif serait enterré, notamment par la Chine et l’Arabie Saoudite. Enfin, le dossier des pertes et dommages a été au centre des discussions. Comment réparer les dégâts causés par le réchauffement climatique dans des pays qui n’ont pas contribué à ce réchauffement ? Comment aider ces pays qui ne sont pas responsables à faire face ? Anne Bringault compare ce processus des pertes et dommages au fonctionnement d’une co-propriété. Imaginez un dégât des eaux, « une fuite énorme qui a complètement dégradé l’appartement du dessous, et ceux qui possède l’appartement du dessus ne veulent pas payer pour les dégâts. C’est inadmissible ! ».