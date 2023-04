Replay - Impact Positif du samedi 1er avril 2023 : Climat : le grand oublié de la réforme des retraites ?

Retraite, Climat, même combat. Le slogan est aujourd’hui bien connu dans les cortèges ! Et c’est ce que viennent dire les jeunes en se mobilisant : quelles seront leurs conditions de travail dans 30, 40 ans avec peut-être 2 degrés supplémentaires sur la planète ? Les métiers pénibles le seront encore plus ; quant aux autres, ils travailleront dans des conditions dégradées. Au-delà des conditions de travail, pour de nombreuses ONG environnementales, travailler plus revient à compliquer encore plus l’objectif de réduire de 55 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, comme le prévoit le plan vert européen. « Travailler plus, c'est produire plus, c'est extraire plus, c'est polluer plus », disent-elles dans une tribune publiée récemment. Se pose aussi la question de l’action militante. Comment continuer à se faire entendre face à l’urgence climatique ? Les « marches climat » existent toujours mais ne mobilisent pas suffisamment. On sait que c’est une question qui génère de l’angoisse chez certains jeunes, ils n’hésitent plus à recourir à des actions radicales non violentes comme asperger des œuvres d’art dans des musées. Selon Hugo VIEL, c’est la complémentarité de différentes actions qui permettra de peser dans le débat : « Cela va du plaidoyer à la désobéissance civile non violente, (…) en passant par des manifestations maniant l’humour, il y a tout un tas d’actions qui sont complémentaires et qui in fine réussissent à mettre la pression sur les décideurs ».