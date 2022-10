Replay - Impact Positif du samedi 1er octobre 2022 : Comment se préparer face aux catastrophes naturelles ?

Après les incendies et les intempéries qui ont touchés les Français cet été, tout le monde a pris conscience de l’urgence à agir face au changement climatique. L’occasion de se demander si nous, citoyens, nous sommes prêts à faire face ? Impact Positif reçoit Gaël Musquet, météorologue, spécialiste dans l’anticipation, la prévision et la prévention des catastrophes naturelles. Les catastrophes s’enchaînent, dernière en date la Floride touchée de plein fouet par Ian. Et avec ces images dévastatrices, un sentiment d’impuissance ressenti par les habitants face aux éléments qui se déchaînent. Pourtant Gaël Musquet nous l’assure, les citoyens peuvent avoir un rôle à jouer. Cela passe tout d’abord par la formation. Des documents existent sur les risques qui pèsent dans chacune des communes, mais bien souvent, les habitants n’en ont même pas connaissance. Il nous parle également d’un système qui va bientôt être mis en place en France, avec un message d’alerte qui arrivera sur tous les téléphones des habitants d’une région concernée par une éventuelle catastrophe. Gaël Musquet nous parle aussi de l’importance d’introduire une culture du risque dans nos vies pour anticiper les prochaines catastrophes et d’amener aussi les jeunes vers les filières scientifiques et numériques afin de mieux comprendre les phénomènes à venir et à innover pour ne pas les subir.