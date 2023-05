Replay - Impact Positif du samedi 20 mai 2023 : « ChangeNow » : montrer et accélérer les solutions pour la planète

Créer des collaborations entre start-ups et grands groupes, faire rencontrer différents écosystèmes, aider les villes à s’adapter, faire émerger des solutions qui ont fait leurs preuves, et bien sûr inspirer. Voilà quelques-unes des missions de ce grand salon qui se tient à Paris pour la 6ème édition. Avec le même esprit que celui des grandes expositions universelles, vitrines des progrès techniques et industrielles, et au même endroit (le grand palais éphémère à côté de la Tour Eiffel), ChangeNow se veut la vitrine d’une nouvelle révolution, celle de la transition écologique et sociale. L’événement, le plus grand au niveau mondial consacré aux solutions, veut aussi montrer la diversité des engagements possibles : « Chacun a un rôle à jouer dans cette transition, tout le monde peut s’engager », avance le président de ChangeNow. Que l’on soit employé, activiste, entrepreneur, simple citoyen qui vote et qui participe à la vie de sa cité. « On montre cette diversité à ChangeNow », conclut-il. Au cœur de ce salon également : la ville. De nombreux maire seront présents, venus du monde entier : Kingston, La Haye, Rome ou encore Dublin. « Le niveau de la ville est essentiel, explique Santiago Lefebvre à LCI. Bientôt, 70% de la population mondiale va vivre en ville, c’est plus de 80% des impacts sur la planète. Les maires ont une vraie responsabilité d’action. Le but étant de rentrer chez eux avec des solutions concrètes pour pouvoir s’adapter ». Quels sont les secteurs qui sont les plus porteurs cette année ? Tous les secteurs sont représentés, mais le monde bouge à une vitesse folle, et là où il y a deux ans, aucune solution forte n’avait été détectée sur la biodiversité, aujourd’hui cette zone sera une des plus représentées.