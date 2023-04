Replay - Impact Positif du samedi 22 avril : La Fresque du Climat : un million de personnes touchées

42 cartes basées sur les rapports du GIEC pour comprendre que tout est lié, et pour comprendre les liens de cause à effet. En 5 ans, la Fresque s’est déployé partout : dans les entreprises, les écoles, les associations, au sein des pouvoirs publics. Et quand on l’a faite, cette Fresque, on n’est plus tout à fait le même. Et c’est justement l’objectif : faire comprendre pour faire agir. Cédric Ringenbach, le créateur, insiste sur la notion de bascule : « Notre but, en sensibilisant le public, est de déclencher une prise de conscience et un changement de comportement. Une bascule vitale si nous souhaitons limiter au maximum les effets dévastateurs des changements climatiques ». La Fresque est aussi un outil puissant car tout le monde peut s’en emparer. Pas besoin d’être un expert pour devenir un « fresqueur», la personne qui anime l’atelier. Chacun peut se former en quelques heures et s’améliorer au fil des animations. C’est ce qui constitue en grande partie le succès de la Fresque, de nombreux citoyens proposent ainsi bénévolement des ateliers au sein de l’école de leurs enfants, dans leur cercle, dans des associations, etc. La Fresque va à présent continuer son déploiement à l’international et continuer de toucher de plus en plus de monde. « Une brique nécessaire mais pas suffisante, explique le fondateur. Un million de personnes c’est beaucoup, mais c’est encore trop peu. Il faut se rendre compte que cette transition ne va se faire que si tout le monde s’y met. C’est tellement systémique que tout le monde doit trouver là où il peut agir. Progressivement, il faut embarquer tout le monde.»