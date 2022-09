Replay - Impact Positif du samedi 24 septembre 2022 : Timothée Parrique / Démystifier la croissance

Timothée Parrique est docteur en économie, il vient de publier « Ralentir ou Périr, l’économie de la décroissance » aux éditions du Seuil. Il s’agit en fait de sa thèse de doctorat simplifiée, une thèse qui à l’époque de sa publication a attiré l’attention au point de susciter l’intérêt des éditeurs. La décroissance, on en parle de plus en plus, mais sait-on vraiment de quoi il s’agit ? Le concept est clivant, vilipendé par certaines personnalités politiques, elle est présentée par d’autres comme le seul moyen de faire face aux enjeux climatiques et sociétaux. Si certains ne veulent pas en entendre parler, lorsque la pandémie nous a frappé, on s’y est intéressé de près afin de savoir si cela pouvait être une solution pour envisager le monde d’après et pour ralentir, tout simplement. Ce que dit Timothée Parrique, c’est qu’il ne peut y avoir de la croissance tout en baissant les émissions de CO2 ; que la décroissance est une transition vers une économie de la post-croissance. Une décroissance qui doit être sélective, et cibler ceux qui contribuent le plus au dépassement écologique. C’est ce qu’il nous explique dans Impact Positif.