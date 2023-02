Replay - Impact Positif du samedi 25 février 2023 : « HECTAR » : Inventer l’agriculture de demain

Difficile de résumer HECTAR, un concept unique en France. A la fois une ferme pilote dans les Yvelines, un incubateur de start-up agricoles, un centre de formation, et un laboratoire d’innovations. La spécificité de ce campus ? Essayez de répondre à tous les enjeux : climatiques, sociaux, économiques. Il faut apporter des solutions qui doivent à la fois créer de la valeur, avec un impact environnemental positif, et plus de qualité de vie pour les exploitants. L’objectif est aussi de donner envie : « Il faut inspirer, donner des rôles modèles, c’est un formidable métier et on doit attirer la prochaine génération vers ces métiers du vivant », explique la co-fondatrice. Avec ces start-ups incubées, 42 réparties sur plusieurs promotions, l’idée est aussi de se servir de la technologie et des données pour mieux accompagner les agriculteurs. « Il faut inscrire ces métiers dans leur temps avec des innovations qui peuvent être digitales. Il faut outiller avec de la donnée pour nous faire gagner du temps et de l’argent. Des données qui vont nous aider à mieux nous organiser et à faire la transition environnementale », explique Audrey Bourolleau. Cinq coopératives ont d’ailleurs rejoint Hectar récemment, elles représentent 45 000 agriculteurs sur tout le territoire, elles aideront à valider ces solutions proposées.