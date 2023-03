Replay - Impact Positif du samedi 25 mars 2023 : Expédition Tara : mieux comprendre la pollution et le changement climatique en Méditerranée

Pour Romain Troublé, la pollution invisible est tout aussi importante que la pollution plastique. Elle comprend par exemple la pollution chimique, les médicaments que l’on prend et qui se retrouvent dans la mer. « L’intérêt de cette mission, c’est essayer de comprendre comment ces molécules ont un impact sur les écosystèmes, quelle politique mettre en œuvre, comment réfléchir sur la qualité de l’eau, c’est-à-dire la qualité de vie ». Pour la première fois aussi, les marins de l’expédition vont s’approcher très près des côtes pour récolter des milliers d’échantillons pendant ces 18 mois de recherche. L’EMBL, le laboratoire européen qui accompagne TARA dans cette mission est très enthousiaste et espère faire des découvertes qui pourraient être de l’ordre de celles que Darwin a faites en son temps. Une expédition qui prend aussi tout son relief avec le rapport du GIEC publié ces derniers jours, une synthèse des derniers travaux parus. Pour Romain Troublé, il s’agit d’une synthèse qui résume très bien les risques du réchauffement climatique et qui reprend les chiffres que nous connaissions déjà : nous sommes à 1,1° de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle et nous pourrions atteindre les 1,5° dès 2030. « Il faut prendre des décisions fortes aujourd’hui , explique le directeur général de Tara Océan. Quand vous avez un degré de plus dans votre corps, vous avez de la fièvre, vous êtes dans votre lit. Pour la vie, c’est pareil. Tout change. C’est bien cela qu’il faut comprendre ». Une mission qui n’aurait pas été possible il y a 5 ans parce que la technologie n’existait pas encore. Une mission qui permettra de faire des découvertes pour prendre les bonnes décisions demain.