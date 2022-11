Replay - Impact Positif du samedi 26 novembre 2022 : Perrine HERVé-GRUYER : QUELLE AGRICULTURE POUR DEMAIN ?

Avec son associé, ils ont essuyé les plâtres pendant des années. On les a pris pour des fous, des hurluberlus, mais ils ont réussi leur pari, être les premiers à démontrer que l’on pouvait vivre et produire sur une petite parcelle en autonomie et en harmonie avec la nature. Plus de 800 variétés de fruits et légumes poussent dans leurs jardins sur 1500 m2 de maraîchage. Les deux associés installés en Normandie en 2006 se sont servis des savoirs ancestraux mais aussi de la science pour montrer la voie. Ils ont ensuite transmis leur savoir dans des livres traduits dans huit langues, notamment « Vivre avec la Terre » chez Actes Sud. Un savoir qui est une des solutions aux crises que nous vivons aujourd’hui : énergétique, climatique, mais aussi crise de sens.