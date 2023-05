Replay - Impact Positif du samedi 27 mai 2023 : Camille Etienne : « Il faut se défaire de son impuissance »

Au cœur de l’ouvrage de Camille Etienne, démontrer que l’impuissance est une construction, qu’elle est une obéissance et qu’il faut se « soulever » face à l’urgence écologique. « On a l’impression que la chose publique nous échappe, dit-elle, mais il faut que l’on se réapproprie notre puissance ». Pourquoi choisir le mot « soulèvement » ? Camille Etienne explique avoir envie de créer ou de participer à réveiller cette étincelle en nous et cite La Boétie : « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux », alors on se soulève, ajoute-t-elle. La militante insiste aussi beaucoup sur cette idée du déclic. Pour elle, il s’agit d’un mythe, il ne faut pas l’attendre pour agir sinon, il ne se passera rien. Au cœur de cette interview également, on aborde le sujet de l’éco-anxiété avec cette campagne lancée par « On est Prêt » et qui souhaite accompagner les jeunes (et moins jeunes) qui se sentent concernés par ce phénomène. Selon Camille Etienne, cette éco-anxiété est une réaction saine face à un monde malade et si les citoyens pensent qu’ils ne peuvent pas agir, elle leur répond qu’ils se trompent. « On n’est pas uniquement des consommateurs. Nos existences sont éminemment politiques, avance-t-elle. Ce n’est pas facile d’être écolo aujourd’hui mais les règles du jeu devraient nous encourager à l’être or ce n’est pas le cas donc, il faut aussi parfois changer les règles du jeu quand elles sont injustes».