Replay - Impact Positif du samedi 28 janvier 2023 : CANCER dans l’ENTREPRISE : comment briser le tabou pour les salariés ?

A Davos, Arthur Sadoun a un objectif, lui qui vient justement d’affronter un cancer : rallier le plus grand nombre de grands groupes afin d’accompagner les malades et faire en sorte qu’ils puissent se soigner et rester en entreprise, ne pas avoir peur de perdre leur job. La situation est tellement différente d’un pays à l’autre. Publicis a lancé toute une campagne, et la démarche a déjà embaqué une 30taines d’entreprises dans le monde. En France, Cancer@Work travaille sur l’inclusion des personnes malades du cancer en entreprise depuis dix ans. L’association réunit plus d’une centaine d’entreprises, dont Malakoff Humanis. Les entreprises s’engagent à signer une charte pour mieux inclure le salarié touché par la maladie et renforcer le dialogue notamment. Les chiffres sont parlants : chaque jour, plus 1200 personnes apprennent qu’elles ont un cancer. Parmi elles, 400 travaillent. Des salariés qui travailleront toujours de plus en plus tard, et on sait que l’âge est un facteur de risque. « Très vite, les entreprises vont devoir se saisir pleinement de cette problématique, qui est aussi un enjeu de société », déclare Anne Ramon. Pour Cancer@Work, les entreprises y seront gagnantes : « Ces hommes et ces femmes ont développé des qualités exceptionnelles de courage, de force, et de ténacité en combattant leur cancer, bref des qualités qui sont précieuses dans le monde professionnel ».