Replay - Impact Positif du samedi 29 avril 2023 : HEIDI SEVESTRE : « Il n’est pas trop tard pour sauver les glaciers »

Heïdi Sevestre n’est pas une scientifique comme les autres, elle a participé à des séries documentaires, communique beaucoup sur les réseaux sociaux pendant ses expéditions. Elle veut rendre ses recherches accessibles au plus grand nombre. Car elle est convaincue d’une chose : si l’on ne comprend pas ce qu’il se passe, on n’aura pas envie de passer à l’action. Mais quelle action devant l’immensité de la tâche ? La plupart des glaciers des Alpes pourraient avoir disparu à la fin de ce siècle, prévient-elle. Il y a bien sûr ce que l’on peut faire à son niveau. « Il faut commencer par nous-mêmes, et son cercle d’influence, calculer son emprunte carbone, mais c’est l’action collective qui aura un véritable impact », explique-t-elle. Selon Heïdi Sevestre, il y a aussi la possibilité de voter pour les responsables qui ont compris les enjeux, et prendre la parole quand on trouve que les choses ne vont pas dans le bon sens. Dans son livre, la glaciologue nous apprend également que nous sommes intimement liés aux glaciers. « Où que l’on soit dans le pays, nous sommes connectés à ce qu’il se passe dans les Alpes », avance-t-elle. Enfin, pour la scientifique, l’éducation au changement climatique devrait être obligatoire. Elle explique le travail qu’elle a effectué avec une classe de collégiens à La Rochelle qu’elle a emmenés dans le Svalbard pour qu’ils se rendent compte de l’accélération du réchauffement dans ces lieux où il est plus fort qu’ailleurs. « Le meilleur remède contre l’éco-anxiété, c’est l’action, assène la scientifique qui cite Jane Fonda. (…)Aujourd’hui, ces collégiens ont révolutionné leur établissement, ils sont extrêmement concentrés sur les solutions et c’est cela qui donne de l’espoir».