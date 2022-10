Replay - Impact Positif du samedi 29 octobre 2022 : Mode : et si on agissait face à la fast fashion ?

Alors que le BlackFriday arrive avec son lot de promotions annuelles, comment acheter malin ? Quel comportement avoir face à ce flot de messages publicitaires ? Pour Julia Faure, la réponse est directe et sans détour : n’achetez rien. Regardez dans votre armoire, nous ne mettons que 30% de nos habits. Si vous devez tout de même acheter, regardez les étiquettes, enverriez-vous vos enfants en colonie dans le pays qui a fabriqué votre vêtement ? La mode est responsable de 2 à 8% des émissions de CO2. 2,8 milliards de vêtements arrivent en France chaque année, deux fois plus que dans les années 90. Une quantité impressionnante, un gaspillage terrible car ces vêtements se retrouvent ensuite dans nos déchets. Dans cette émission, Julia Faure dénonce aussi les effets délétères de la fast fashion, un rouleau compresseur qui a des conséquences sur la planète, sur la société, sur les entreprises françaises. Elle cite le récent exemple de Camaïeu et ses 2600 emplois perdus. Perdus non pas parce que le marché ne se porte pas bien, perdus car nous sommes incapables de lutter contre la fast fashion. Rien ne s’oppose à la fast fashion, selon Julia Faure, un univers en croissance permanente. D’où l’urgence pour les pouvoirs publics de faire appliquer les lois existantes mais aussi de ne pas encourager la surproduction, la surconsommation et les prix dérisoires.