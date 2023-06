Replay - Impact Positif du samedi 3 juin : Biodiversité : pour tout comprendre et mieux la préserver

Philippe Grandcolas vient de publier aux éditions du CNRS « Tout comprendre (ou presque) sur la biodiversité ». Quand on parle de biodiversité, on parle de tout ce qui est vivant à la surface de la planète. D’une richesse incroyable, la science a dénombré plus de 2 millions d’espèces (hors micro-organismes), et on estime qu’il ne reste pas moins de 80% des espèces à découvrir. Cette biodiversité est toutefois menacée : si on prend juste quelques chiffres en relation avec notre habitat, on sait que 30% des oiseaux communs ont disparu en France ces dernières années. Près de 80% des insectes volants auraient également disparu de certaines régions d’Europe. Devant ces chiffres, les scientifiques estiment que l’on devrait être paniqué, pourtant, il n’en est rien. Pourquoi ? L’homme s’est trop dissocié de la nature, mais il n’est pas trop tard pour mieux la comprendre, et c’est l’objectif du livre : « On a tous besoin d’un large éventail de diversité du vivant. Juste pour manger 5 fruits et légumes par jour, on a besoin de 3 à 5000 espèces qui permettent à ces fruits et légumes d’arriver jusqu’à notre assiette », explique le scientifique. Philippe Grandcolas nous donne également quelques conseils pour mieux la préserver. Et il nous renvoie vers ce site qui nous prodigue également quelques bons gestes : https://agirbiodiversite.ofb.fr/les-gestes/ Quant à l’appel début mai d’Emmanuel Macron à faire une pause sur les réglementations environnementales, il appelle au contraire à aller encore plus loin, rappelant que la France à la COP15 biodiversité s’est portée volontaire pour qu’il y ait des mesures de conservation et de protection de la biodiversité. «Pour qu’on les prenne, ces mesures, on a besoin, non pas de faire une pause, mais d’aller encore plus loin », conclut Philippe Grandcolas.