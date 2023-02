Replay - Impact Positif du samedi 4 février 2023 : La MAIF : créer un « dividende écologique » pour financer la transition

10% du résultat annuel, c’est 10 millions d’euros. Concrètement, de quoi s’agira-t-il ? D’actions de prévention climatique pour les sociétaires les plus vulnérables et de régénération de la biodiversité pour renforcer la résilience des territoires. Il faut dire que du point de vue de l’assureur, le risque climatique est le risque numéro 1. En 2022, le coût des catastrophes naturelles a battu des records avec 10 milliards d’euros pour les assureurs. Certains décident désormais de ne plus assurer certaines zones considérées comme trop à risque. Plus globalement, avec ce geste, Pascal Demurger espère inspirer d’autres entreprises. Pour lui, elles ont un rôle majeur à jouer dans la transition écologique qui va nécessiter des investissements colossaux. Seules les entreprises sont capables d’y consacrer ces sommes en accompagnant l’Etat. Le patron fait même une proposition : généraliser ce dividende à toutes les grandes entreprises. 10% des bénéfices, dit-il, c’est le montant de la baisse de l’impôt sur les sociétés depuis 2017, qui est passé de 33 à 25%. Ce qui veut dire que c’est accessible et soutenable. Et si on applique ce dividende à toutes les entreprises du CAC40, cela ferait chaque année 17 milliards d’euros consacrés à la planète. Une somme considérable : la proposition est lancée sur LCI !