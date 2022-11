Replay - Impact Positif du samedi 5 novembre 2022 : La BIOLUMINESCENCE : s’éclairer autrement

On connaît tous les lucioles, les vers marins ou encore les méduses. La bioluminescence s’inspire de la lumière créée par la nature et notamment les organismes marins afin de la reproduire pour l’éclairage urbain. En résumé, des bactéries marines sont développées en laboratoire et se retrouvent dans du mobilier urbain. Glowee développe ce procédé depuis 8 ans, et en décembre, les mobiliers seront disposés à Rambouillet dans les Yvelines, avant de nombreuses autres municipalités en 2023. Les impacts sont nombreux sur tout le cycle de vie du produit : tant du point de vue des ressources (inépuisables et biosourcées), que de la biodiversité qui est préservée, de la lumière plus apaisante, ou encore du déchet qui est ici totalement biodégradable. Pour Glowee, la sobriété permet de repenser l’éclairage urbain dans sa globalité. Avec la bioluminescence, c’est une nouvelle philosophie de mise en lumière qui est proposée, en réduisant notamment le nombre de points lumineux et l’intensité.