Replay - Impact Positif du samedi 6 avril 2024 : Dominique Bourg : comment rendre la sobriété désirable ?

La réponse n’est pas simple mais… l’art est peut-être une solution. C’est sans doute pour cela que le philosophe spécialiste des questions environnementales, Dominique Bourg, a accepté d’être le commissaire scientifique de l’exposition « Demain est annulé. De l’art et des regards sur la sobriété » à la Fondation EDF à Paris, une exposition gratuite jusqu’au 29 septembre.

« Demain est annulé », mais demain n’est pas vraiment annulé car sur l’affiche, vous observerez que le titre est barré. L’affiche est tirée d’une oeuvre de RERO et suggère justement des voies de contournement à cet avenir sombre. Grâce à une trentaine d’oeuvres, l’exposition propose une réflexion sur les thèmes de la consommation, de la sobriété, de la biodiversité. Vous trouverez aussi sur votre chemin l’éclairage de plusieurs experts pour vous éclairer sur les enjeux, Dominique Bourg en fait partie ou encore Yamina Saheb. Pour Dominique Bourg, l’art a toute sa place pour accompagner la transition : « L'art sert à nous ouvrir des voies, des espaces qui vont à l'encontre de la façon dont on veut nous faire appréhender l'écologie comme strictement punitive ». Quant à la sobriété, autre thème de cette exposition, pas facile de la définir et de la rendre désirable. Pour le philosophe, la sobriété n’est pas un rétrécissement, au contraire. "La sobriété, c'est la qualité à l'encontre de la goinfrerie. Mais quand vous êtes goinfre et qu'on vous présente la qualité, vous prenez ça pour de l'ascèse ! ».