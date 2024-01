Replay - Impact Positif du samedi 6 janvier 2024 : Transformer des déchets plastique en matériau de construction durable

Le bâtiment est un des secteurs les plus émetteurs de CO2, il concentre 23% des émissions de gaz à effet de serre en France. Le plastique, quant à lui, continue de proliférer. Fort de ce double constat, Marius Hamelot a co-fondé en 2018 le Pavé, une start-up industrielle qui veut inventer un nouveau modèle économique avec un fort enjeu technologie.

Et l’ambition est très forte, le Pavé a déjà une usine en Ile de France, la prochaine se lance en Bourgogne. Grâce à ces usines, 1300 tonnes de déchets plastique seront transformés chaque année. Et ce n’est pas fini, la start-up souhaite implanter une usine dans chaque région d’ici 3 ans. « Aujourd'hui, on essaie de construire un modèle avec un impact social et environnemental fort, qui va être capable de s'adapter par rapport à l'évolution du contexte sur les 10, 20 30 prochaines années, c’est-à-dire la raréfaction des ressources, en réinventant un nouveau procédé industriel qui s'inscrit dans le local ». Le Pavé a par ailleurs reçu un petit coup de pouce de la part des JO 2024 : c’est la start-up qui a fourni les 11 000 sièges de la future piscine olympique ainsi que ceux de salle Paris Arena II. Ce sont les bouchons des bouteilles en plastique récoltés en Ile de France qui a permis cette transformation. Le plastique n’est pas altéré dans sa recyclabilité. L’idée est de le faire entrer dans un cycle long et durable car pour Marius Hamelot «transformer une bouteille en plastique en une autre bouteille en plastique ne va résoudre le problème ! ». Et s’il n’y a plus de plastique à recycler dans 10, 20 ans ? C’est le rêve du Pavé qui réfléchit déjà avec son équipe d’ingénieurs à la construction de nouveaux matériaux durables pour le bâtiment.